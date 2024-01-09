Иммунолог назвала способы распознать аллергию на домашних невидимых паразитов

Пылевые клещи настолько малы, что их невозможно разглядеть невооруженным глазом, однако их присутствие в доме может быть опасным для аллергиков, рассказала аллерголог-иммунолог Ирина Эстрина. В комментарии для aif.ru врач назвала способы распознать аллергию на этих невидимых домашних паразитов.

Вопреки устоявшемуся мнению, пылевые клещи есть и в домах чистоплотных хозяев, отметила специалистка. Паразиты живут колониями внутри подушек, мягких кресел и диванов. Также они могут заселять даже шторы и книги. Идеальные условия для их размножения — теплое и влажное помещение.

2-10 тысяч паразитов могут присутствовать в грамме домашней пыли

Пылевые лещи не кусают людей, объяснила Эстрина. Однако вдыхание экскрементов и хитиновых пластинок пылевых клещей может провоцировать аллергическую реакцию.

Аллергия на клещей домашней пыли — одна из наиболее частых причин появления аллергического ринита, атопического дерматита, бронхиальной астмы Ирина Эстрина аллерголог-иммунолог

Аллергия на пылевых клещей может появиться в любое время года, сказала аллерголог-иммунолог. Основными симптомами заболевания являются першение в горле, чиханье, кашель, слезоточивость, реже — шелушение, зуд и покраснение кожи.

Напоследок Эстрина объяснила: чтобы снизить количество пылевых клещей в доме, необходимо выбирать гипоаллергенный текстиль, стирать и гладить белье не реже раза в неделю, а также как можно чаще проводить влажную уборку и проветривать помещения.

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