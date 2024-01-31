Завербованная СБУ россиянка отказалась от сотрудничества и сдалась ФСБ

ФСБ раскрыла агента СБУ в Херсонской области

Сотрудники ФСБ раскрыли агента СБУ в Херсонской области — завербованная россиянка отказалась от сотрудничества с украинской спецслужбой и сдалась российским силовикам. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ.

По заданию СБУ женщина приехала из Николаева и намеревалась собирать данные о местах дислокации и передвижениях российских войск, а также о сотрудниках местной администрации с целью передачи информации украинской стороне.

Опасаясь уголовного преследования, россиянка сдалась и призналась в содеянном. Она рассказала об обстоятельствах выполнения задания СБУ. В отношении нее не стали возбуждать уголовное дело, но объявили официальное предостережение о недопустимости действий, предусматривающих государственную измену.

29 января сообщалось, что сотрудники ФСБ изъяли у троих жителей Калининградской области карты с секретными объектами. Противоправная деятельность россиян была пресечена в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Им объявлено предостережение о недопустимости незаконного распространения сведений, составляющих государственную тайну.