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12:01, 31 января 2024Из жизни

Прозванная бегемотом женщина изменила свою жизнь и сбросила 45 килограммов

Фото: Mapo_japan / Shutterstock / Fotodom

Жительница Великобритании, страдающая от тревоги и депрессии, сбросила 45 килограммов и обрела уверенность в себе. Об этом пишет The Sun.

32-летняя Бекка Гил из графства Чешир долгие годы стеснялась своего тела и не могла смотреть на свое отражение из-за лишних килограммов. В прошлом она весила 122 килограмма и регулярно слышала обидные высказывания в свой адрес. «Люди говорили: "Как ты могла довести себя до такого состояния?" Меня называли отвратительной, жирной, бегемотом и так далее», — вспоминает она. Гил старалась носить закрытую одежду, перестала общаться с друзьями и отрезала себя от внешнего мира.

В конце концов Гил решила изменить свою жизнь и решилась на рукавную гастропластику — бариатрическую операцию, в результате которой от желудка остается тонкая трубка с малой кривизной. Женщина признается, что переживала о последствиях. Вместе с тем она была настроена позитивно и знала, что принимает правильное решение.

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Операция прошла успешно. После хирургического вмешательства Гил начала заниматься спортом и правильно питаться, благодаря чему к настоящему моменту похудела на 45 килограммов. Теперь женщина ведет активный образ жизни и наслаждается каждым днем. Она снова общается с людьми и носит ту одежду, которая ей нравится.

Ранее сообщалось, что жительница Великобритании похудела вдвое и стала лучшей матерью для своих детей. Женщина поняла, что ей необходимо сбросить лишний вес, когда посетила 60-летний юбилей тети.

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      Алиса Удовик
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