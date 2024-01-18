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20:52, 18 января 2024Из жизни

Весившая 115 килограммов женщина похудела вдвое ради детей

Daily Mirror: в Великобритании женщина сбросила 47 килограммов ради детей

Фото: Unsplash

Жительница Великобритании похудела вдвое и стала лучшей матерью для своих детей. Об этом сообщает Daily Mirror.

40-летняя Лиэнн Хемминг из графства Корнуолл в прошлом весила 115 килограммов. Она набрала вес после рождения двух сыновей. После этого она стала меньше двигаться, а при малейшей физической нагрузке она страдала от одышки. Хемминг поняла, что ей необходимо сбросить лишний вес, когда посетила 60-летний юбилей тети. Все гости вечеринки танцевали и веселились, в то время как она не могла встать из-за усталости. «Мои сыновья были еще совсем маленькими, и я чувствовала, что все упускаю. Я так долго мечтала стать матерью, но мне оказалось не по силам бегать за ними по пляжу или опускаться на землю, чтобы строить замки из песка, не задыхаясь», — рассказала она.

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Вскоре Хемминг узнала, что ее двоюродная сестра сбросила 13 килограммов благодаря организации по снижению веса. Тогда женщина твердо решила, что должна похудеть ради детей, и тоже обратилась в организацию. Благодаря консультациям специалистов она изменила свой рацион и изменила пищевые привычки. Вместо еды навынос, фастфуда и вредных закусок она стала готовить вкусные и здоровые блюда дома, а также добавила в рацион свежие фрукты и полезные снеки. Женщина также начала заниматься спортом. Она стала часто гулять, а затем записалась в тренажерный зал. Позже регулярные тренировки вошли в привычку и начали приносить Хемминг удовольствие.

Благодаря правильному питанию и спорту ей удалось избавиться от 47 килограммов лишнего веса. Хемминг стала уверенной в себе, а также улучшила свое здоровье и качество жизни. По словам женщины, благодаря похудению она смогла стать той матерью, которой всегда хотела быть. «Наша семья здоровая, активная и счастливая, и это все, о чем я когда-либо могла просить. Дни, когда я сидела в сторонке, прошли. Если намечается вечеринка, я первая встаю со стула!» — похвасталась она.

Ранее нутрициолог Анастасия Тараско рассказала, что жир на животе чаще всего появляется из-за превышения калоража и отсутствия физической нагрузки. По ее словам, многие люди винят во всем гормоны, но на деле такая причина ожирения встречается крайне редко.

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