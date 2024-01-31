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13:19, 31 января 2024Ценности

Инстасамка показала внешность с бровями-ниточками

Фото: @instasamka

Рэперша Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, показала лицо с модной в 1990-х годах деталью внешности. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, 23-летняя знаменитость запечатлела себя с тонкими нарисованными бровями, известными как брови-ниточки, которые были особенно актуальны десятилетия назад. Кроме того, она нарастила ресницы разной длины и обвела контур губ коричневым карандашом.

В то же время исполнительница дополнила образ узкими очками в черной оправе и серьгами-пусетами и сделала гладкую укладку с прямым пробором.

Ранее в январе Инстасамка сбрила брови и показала видео фанатам. Так, артистка запечатлела, как избавляется от них с помощью Т-образной бритвы.

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      Карина Черных
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