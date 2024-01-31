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07:00, 31 января 2024Россия

Иммунолог назвал вирус с наибольшим шансом вызвать новую пандемию

Иммунолог Крючков заявил о высокой вероятности новой пандемии в ближайшие 5 лет

Фото: Unsplash

Иммунолог Николай Крючков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что вероятнее всего, новую пандемию может вызвать вирус гриппа или коронавирус. Также нельзя исключать риска распространения некоторых тропических лихорадок, но вероятность этого значительно меньше.

«Никто точно не скажет, когда начнется новая пандемия. Должно произойти стечение некоторых случайных обстоятельств. Но, в частности, в ближайшие 3-5 лет относительно высокая вероятность пандемии гриппа. Во-первых, потому что мы видим, что такое случалось и раньше. Во-вторых, потому что в последние 10 лет резко увеличилась частота вспышек птичьего гриппа, которые происходят в разных странах мира. То есть, они не локализованы географически. Так что у гриппа самые высокие шансы на "естественную" пандемию», — сказал Крючков.

Коронавирусы, по его словам, также теоретически могут представлять достаточно высокую угрозу. Вспышки среди животных, как напомнил иммунолог, регулярны, кроме того, эта группа вирусов в целом широко распространена.

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«Но есть хорошая новость по этим двум инфекциям: у нас есть глубокое их понимание. Создание вакцин в случае пандемии не вызовет больших трудностей, а это очень большое преимущество. Также понятны механизмы контроля. При правильном организационном подходе, международном взаимодействии последствия, конечно, будут, но они окажутся не такими критичными», — уверен иммунолог.

Большее беспокойство в этом отношении, по мнению Крючкова, могут вызывать тропические лихорадки. Несмотря на то, что вероятность пандемии с их участием значительно ниже, потенциально они являются куда более опасными.

«Там меньше технологий разработано, меньше вакцин, меньше противовирусных препаратов. Работа в этом направлении сейчас ведется и есть шанс, что необходимые препараты все же успешно разработают», — заключил Крючков.

Ранее сообщалось, что у волка, напавшего на четырех человек в Курганской области и загрызшего женщину, заподозрили наличие зомби-вируса. Зомби-вирус впервые был обнаружен в американском штате Колорадо, инфекция получила свое название из-за потери ориентации у заболевших оленей. Этот вирус запускает разрушительные процессы в мозге.

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      Наталия Белова
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