У загрызшего россиянку волка заподозрили зомби-вирус

«Известия»: загрызший россиянку волк мог быть заражен зомби-вирусом

У волка, напавшего на четырех человек в Курганской области и загрызшего женщину, заподозрили наличие зомби-вируса. Об этом пишут «Известия».

Очевидцы трагедии утверждают, что у хищника в момент нападения заметили стеклянные глаза и невменяемое поведение. По одной из версий, волк мог заразиться вирусом от косули, миграция которых сейчас проходит в этом регионе.

Зомби-вирус впервые был обнаружен в американском штате Колорадо, инфекция получила свое название из-за потери ориентации у заболевших оленей. Этот вирус запускает разрушительные процессы в мозге, что приводит к летальному исходу.

Об инциденте сообщалось 23 января. Волк зашел в поселок Курорт «озеро Медвежье» и напал на людей. Позднее охотники обнаружили и застрелили хищника. Впоследствии очевидец трагедии рассказал, что в нападении участвовал не один волк, а небольшая стая.