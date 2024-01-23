Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:11, 23 января 2024Россия

Волк напал на четырех человек в российском регионе

В Курганской области волк напал на четырех человек, женщину спасти не удалось

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Курганской области волк зашел в поселок Курорт «озеро Медвежье» и напал на четырех человек. Об этом сообщил глава Петуховского муниципального округа Антон Волков на своей странице во «ВКонтакте».

По его словам, одну из пострадавших врачи спасти не смогли. Троим получившим травмы местным жителям оказывают медицинскую помощь, их жизни ничего не угрожает.

«Это первый случай нападения волка на человека в населенном пункте. Сейчас профильные ведомства вместе с охотниками ведут профилактические мероприятия, чтобы исключить возможное нахождение других животных на территории поселка или вблизи его границ», — написал Волков.

Напавшего на людей волка ликвидировали, территорию поселка патрулируют правоохранители. Подробностей о состоянии пострадавших не приводится.

Ранее, в апреле 2023 года, в сельской местности Еврейской автономной области волк напал на двоих человек — их госпитализировали. На этой же территории хищник атаковал собаку.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Шейкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Необходимо вооружиться». Министр обороны Германии призвал готовиться к военному конфликту с Россией

      С российской угольной отрасли собрались взять больше денег

      Губернатор объяснил громкие звуки над Курском

      Россиянин расправился с юмористом во время фестиваля

      Кличко подтвердил взрывы в Киеве

      Трамп снова пообещал предотвратить третью мировую войну

      Лавров заявил об игнорировании США проявлений доброй воли Путина

      В России предложили запретить дискриминацию при найме из-за службы в армии

      В Киеве и Харькове произошли взрывы

      Громкие звуки в Севастополе объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше