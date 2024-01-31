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15:33, 31 января 2024Бывший СССР

Киев и Вашингтон решили усилить контроль за использованием помощи Украине

Украина и США решили усилить контроль за использованием поступающей Киеву помощи
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Министр обороны Украины Рустем Умеров встретился в Киеве с генеральным инспектором Минобороны США Робертом Сторчем. Об этом сообщает пресс-служба украинского военного ведомства.

Во время встречи Умеров проинформировал Сторча о продолжающихся в министерстве реформах, в частности о внедрении системы надзора, менеджмента рисков, предотвращении коррупции в сфере закупок, а также инструментов демократического контроля в сфере обороны. Стороны также договорились об усилении контроля за использованием международной помощи, которая поступает Киеву.

Ранее глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль сообщил о поступлении в бюджет республики более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов), арестованных из-за санкций. Он уточнил, что в эту сумму вошли, в частности, сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм российского миллиардера Олега Дерипаски.

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      Алевтина Запольская
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