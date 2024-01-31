На Украине заявили о получении средств Сальдо и Дерипаски

Глава фонда госимущества Украины: поступили первые арестованные средства

Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что в бюджет страны поступили более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов), арестованных из-за санкций. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство», — сообщил Коваль. По его словам, в эту сумму вошли сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, которой владеет российский миллиардер Олег Дерипаска.

Ранее суд Хорватии постановил передать Киеву арестованную яхту Royal Romance экс-главы запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщалось, решение приняли на основании запроса о международно-правовой помощи украинской стороне.

В январе профильный комитет Сената США одобрил передачу конфискованных российских активов Украине. Уточнялось, что представить дополнительную поддержку Киеву планируется с помощью арестованных средств Центрального Банка России.