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12:13, 31 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о получении средств Сальдо и Дерипаски

Глава фонда госимущества Украины: поступили первые арестованные средства

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава фонда госимущества Украины Виталий Коваль заявил, что в бюджет страны поступили более 32 миллионов гривен (около 850 тысяч долларов), арестованных из-за санкций. Об этом он написал в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит компании Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Впервые санкционные деньги начинают работать на государство», — сообщил Коваль. По его словам, в эту сумму вошли сбережения губернатора Херсонской области Владимира Сальдо и средства одной из фирм, которой владеет российский миллиардер Олег Дерипаска.

Ранее суд Хорватии постановил передать Киеву арестованную яхту Royal Romance экс-главы запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Как сообщалось, решение приняли на основании запроса о международно-правовой помощи украинской стороне.

В январе профильный комитет Сената США одобрил передачу конфискованных российских активов Украине. Уточнялось, что представить дополнительную поддержку Киеву планируется с помощью арестованных средств Центрального Банка России.

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      Кристина Есикова
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