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13:09, 31 января 2024Бывший СССР

Киргизия присоединилась к конвенции о передаче осужденных

Жапаров утвердил присоединение Киргизии к конвенции о передаче осужденных

Фото: Unsplash

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал указ, согласно которому страна присоединилась к международной конвенции о передаче осужденных лиц, предусматривающей отбывание наказания заключенными в стране, гражданами которой они являются. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о законе «О присоединении Кыргызской Республики к конвенции о передаче осужденных лиц». Уточняется, что документ был принят Верховным советом страны в конце декабря 2023 года. Закон предусматривает создание правовой базы в сфере передачи осужденных лиц между Киргизией и членами Совета Европы, а также другими государствами, которые присоединились к конвенции.

Отмечается, что осужденное лицо могут передать только в ту страну, где он является гражданином. Передача состоится при согласии заинтересованных государств.

Ранее Жапаров подписал закон о частичном изменении государственного флага Киргизии. Как уточнялось, было изменено изображение солнца. На использовавшемся с 1992 года флаге лучи имели волнообразный узор, в то время как на измененной версии их сделали прямыми.

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      Кристина Есикова
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