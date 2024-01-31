В российском регионе супружеская пара лишила жилья пенсионерку

Супруги из Кемеровской области лишили жилья пенсионерку

Супруги из города Юрга Кемеровской области лишили пенсионерку квартиры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пара помогала пожилой женщине, заслуженному учителю РФ, с решением бытовых вопросов. Войдя к ней в доверие, злоумышленники подменили документы о субсидии на договор купли-продажи. Кроме того, пенсионерка, сама того не зная, подписала расписку о получении денег за жилье. Затем мошенники отправили в суд иск о выселении прежней собственницы.

Родственники потерпевшей обратились в полицию. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет. Женщина отправится в колонию на пять лет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Также с них взыщут сто тысяч рублей морального ущерба. Прокурор направил в суд иск о признании договора о продаже квартиры недействительным.

Ранее в другом российском регионе, на Алтае, пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья. Из квартиры ее выселяет бывший зять. С внуками видеться пожилой жительнице Бийска не позволяют, поддерживать связь по телефону также не удается.