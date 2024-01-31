Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
13:59, 31 января 2024Среда обитания

В российском регионе супружеская пара лишила жилья пенсионерку

Супруги из Кемеровской области лишили жилья пенсионерку

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Супруги из города Юрга Кемеровской области лишили пенсионерку квартиры. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Пара помогала пожилой женщине, заслуженному учителю РФ, с решением бытовых вопросов. Войдя к ней в доверие, злоумышленники подменили документы о субсидии на договор купли-продажи. Кроме того, пенсионерка, сама того не зная, подписала расписку о получении денег за жилье. Затем мошенники отправили в суд иск о выселении прежней собственницы.

Материалы по теме:
«У меня начались панические атаки» История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
«У меня начались панические атаки»История российской семьи, которая купила квартиру и оказалась на улице
3 марта 2021
Что изменится в России с 1 января? Пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра: главные перемены в 2023 году
Что изменится в России с 1 января?Пенсии, выплаты, стоимость водки, ЖКХ и техосмотра: главные перемены в 2023 году
29 декабря 2022

Родственники потерпевшей обратились в полицию. Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на пять с половиной лет. Женщина отправится в колонию на пять лет, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Также с них взыщут сто тысяч рублей морального ущерба. Прокурор направил в суд иск о признании договора о продаже квартиры недействительным.

Ранее в другом российском регионе, на Алтае, пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья. Из квартиры ее выселяет бывший зять. С внуками видеться пожилой жительнице Бийска не позволяют, поддерживать связь по телефону также не удается.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Клабукова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

      Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

      В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

      Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

      В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше