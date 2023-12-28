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13:24, 28 декабря 2023Среда обитания

Пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья

В Бийске пенсионерка переписала квартиру на внуков и осталась без жилья

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Пожилая жительница Бийска под Новый год осталась без жилья. Из квартиры ее выселяет бывший зять, на чьих детей она переписала недвижимость, пишет «Бийский рабочий».

Жилплощадь бийчанка получила за выслугу лет на работе и прописала там всех детей дочери от первого брака. Самой пенсионерке досталась третья доля в квартире. Когда пожилая женщина заболела, то на всякий случай переоформила свою долю на четырех внуков. То же решение приняла и ее дочь, которой вскоре не стало. Бывший зять пенсионерки подал на нее в суд, чтобы забрать квартиру себе: все дети, прописанные на этой жилплощади, жили с ним.

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В суде мужчина утверждает, что бабушка избивала, не кормила и не пускала внуков в школу. По словам женщины, бывший зять ее душит и травит, только чтобы выжить из квартиры. С внуками видеться ей не позволяют, поддерживать связь по телефону также не удается. В органах опеки бийчанке только обещают решить проблему.

По решению суда, пожилой женщине разрешили остаться в доме на десять лет. После апелляции зятя срок сократили до одного года. С октября пенсионерка проживает в квартире незаконно, занимая лишь одну комнату. Женщина послала жалобу в Бийский городской суд.

Ранее 85-летняя жительница Израиля отняла у сына обещанную квартиру из-за оскорблений. Пенсионерка попросила суд отменить предыдущую дарственную в пользу младшего наследника.

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      Виктория Клабукова
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