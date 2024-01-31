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09:33, 31 января 2024Среда обитания

Российские семьи бросились скупать один тип жилья

«Этажи»: россияне бросились скупать однокомнатные квартиры по семейной ипотеке

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Семьи в России бросились скупать однокомнатные квартиры и студии. Семейную ипотеку для покупки этого типа жилья в 2023 году брали в 44 процентах случаев, рассказала Ura.Ru замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Двухкомнатное жилье предпочитали 32 процента ипотечников. 19,5 процента семей, по данным эксперта, брали заем для приобретения трехкомнатных квартир. Доля сделок с малогабаритным жильем в общем объеме продаж в прошлом году составила около 55 процентов, а в течение последних пяти лет — до 64 процентов.

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Студии при этом берут чаще в качестве стартового жилья или с помощью маткапитала. Кроме того, такой вид недвижимости выгодно брать для инвестирования. Спрос на студии и однокомнатные квартиры не изменен даже при высоких ипотечных ставках. Как пояснили в «Циане», студии или компактные «однушки» также выбирают для покупки с целью поменяться жильем с родственниками или передать подросшим детям после выплаты кредита.

Ранее риелторы зафиксировали массовый спрос столичных жителей на жилье в Подмосковье. Если раньше за МКАД переезжали ради экономии, то сейчас недвижимость в области ищут те, кто работает удаленно или в гибридном режиме.

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      Виктория Клабукова
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