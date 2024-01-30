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14:23, 30 января 2024Среда обитания

Москвичи массово устремились в область

Риелтор Никитина: москвичи бросились скупать квартиры в Подмосковье

Фото: Mohammad Arrahmanur / Unsplash

Москвичи, которые могут себе позволить приобрести квартиру в столице, все чаще стали покупать жилье в области. О массовом устремлении покупателей в Подмосковье рассказала руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина, пишет РИАМО.

Риелтор отметила, что раньше за МКАД переезжали скорее вынужденно — ради экономии. Новый же тренд Никитина объясняет двумя факторами. Один из них — удаленный или гибридный формат работы, когда нужно редко появляться в офисе.

Другая причина — перетекание спроса с городского жилья на рынок частных домов. Это, по словам эксперта, в том числе связано с расширением льготных ипотечных программ на индивидуальное жилищное строительство.

Ранее стало известно, что москвичи бросились скупать недвижимость в Сочи. В целом доля покупателей из других городов, не проживающих в Краснодарском крае, по итогам сентября достигла 86 процентов.

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      Нина Ташевская
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