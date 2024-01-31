Главарь и киллер из ОПГ «Левобережные» пошли под суд

В Архангельске предстанут перед судом главарь и киллер из ОПГ «Левобережные»

В Архангельске завершено расследование уголовного дела двух членов организованной преступной группировки (ОПГ) «Левобережные» — перед судом предстанут главарь и киллер. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России и прокуратуры.

Один из фигурантов дела — 49-летний житель Санкт-Петербурга и предполагаемый киллер ОПГ — обвиняется в расправе над пятью жертвами и покушении на семерых человек. Его сообщник — 50-летний житель Архангельска, которого следствие считает главарем — ответит перед судом за лишение двух человек жизни и четыре покушения.

По данным следствия, мотивом заказных преступлений стал передел сфер влияния и конфликт из-за доходов. Главари ОПГ «Левобережные» наняли для расправы жителя Северодвинска, который позже переехал в Петербург, и его знакомого, имевшего опыт боевых действий. Им предложили за 20 тысяч долларов устранить брата одного из лидеров группировки.

Получив задаток в 10 тысяч долларов, киллеры приступили к разработке плана и подготовки к преступлению. В это время один из заказчиков сам был ликвидирован.

Тем не менее 23 декабря 2003 года исполнители подкараулили у частного дома машину, в которой была семья потерпевшего из восьми человек, среди которых был ребенок. Они открыли по ней огонь из автомата. Летальные ранения получили жена потерпевшего, его малолетний ребенок и охранник. Сам глава семьи, трое его родственников и второй охранник были госпитализированы и выжили.

После неудавшегося покушения заказчик решил избавиться от брата потерпевшего, пообещав за расправу пять тысяч долларов. Киллеры выполнили заказ 3 марта 2004 года у дома №43 на улице Урицкого в Архангельске. Они выпустили в жертву с близкого расстояния не менее шести пуль. Мужчина не выжил. Позже один из киллеров был устранен, так как попался с орудием убийства сотрудникам полиции.

В декабре 2023 года в Саратове был задержан член ОПГ криминального авторитета Волгограда Владимира Кадина за совершенное 19 лет назад преступление. Все эти годы он был в международном розыске и прятался на съемных квартирах. Во время допроса мужчина признал свою вину.