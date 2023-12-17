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10:06, 17 декабря 2023Силовые структуры

Члена ОПГ задержали за совершенное 19 лет назад преступление

В Саратове задержали члена волгоградской ОПГ за двойное убийство

Фото: ronstik / Shutterstock / Fotodom

В Саратове правоохранители задержали члена волгоградской организованной преступной группы (ОПГ) за совершенное 19 лет назад преступление. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, все эти годы задержанный был в международном розыске и прятался на съемных квартирах. Во время допроса он признал свою вину. Теперь мужчину ждет суд.

В 2004 году году он был участником ОПГ известного криминального авторитета Волгограда Владимира Кадина. В тот год он выстрелил из охотничьего ружья в двух безработных, чем лишил их жизни. Задержанный также тяжело ранил еще двух людей. Это произошло около местного бара. После мужчина скрылся с места преступления. В отношении него завели уголовное дело по статье 105 УК РФ и объявили в федеральный, а затем и международный розыск.

Ранее сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину за расправу над женщиной, совершенную 15 лет назад.

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