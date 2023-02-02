Московского душителя поймали спустя 15 лет после убийства женщины

РЕН ТВ: правоохранители задержали жителя Москвы за убийство женщины в 2008 году

Сотрудники правоохранительных органов задержали московского душителя за убийство женщины, совершенное 15 лет назад. Об этом сообщает РЕН ТВ.

В совершении преступления подозревается 42-летний житель столицы. Он заключен под стражу.

По данным следствия, в феврале 2008 года было обнаружено обгоревшее тело женщины 39 лет со следами удушения. Долгое время убийство не удавалось раскрыть, но недавно расследование было возобновлено, и оперативникам удалось поймать предполагаемого убийцу.

31 января сообщалось о раскрытии двойного убийства матери и дочери в Запорожской области. По данным следствия, 23 марта 2022 года в поселке Михайловка были обнаружены тела женщины 1976 года рождения и ее несовершеннолетней дочери 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. Их нашли в собственном доме. В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался местный житель 1990 года рождения. По версии следствия, в ходе ссоры он задушил женщину и ее дочь.