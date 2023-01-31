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21:02, 31 января 2023Силовые структуры

В Запорожье раскрыто убийство женщины и ее 15-летней дочери

СКР: в Запорожье раскрыто убийство женщины и ее 15-летней дочери, задержан подозреваемый

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

В Запорожской области раскрыто двойное убийство, жертвами которого стали мать и ее дочь-подросток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, 23 марта 2022 года в поселке Михайловка были обнаружены тела женщины 1976 года рождения и ее несовершеннолетней дочери 2007 года рождения с признаками насильственной смерти. Их нашли в собственном доме.

В результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан подозреваемый. Им оказался местный житель 1990 года рождения. По версии следствия, он в ходе ссоры задушил женщину и ее дочь.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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Любовь Ширижик
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