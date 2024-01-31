Матвиенко назвал условие прощения покинувших Россию артистов

Продюсер Матвиенко: покинувшие Россию артисты смогут заслужить прощение

Артисты, покинувшие Россию, смогут заслужить прощение и вернуться в страну, но с одним условием. Его в беседе с порталом Life.ru назвал продюсер и композитор Игорь Матвиенко.

По его словам, звездам надо изменить свою позицию по некоторым вопросам, и у них появится шанс на прощение. «Я думаю, что те, кто поменяет свое мнение, позицию по каким-то вопросам, конечно, вернутся, потому что народ наш русский, он такой — с добрым сердцем, все прощает», — отметил Матвиенко.

Он убежден, что действительно «большие артисты», которые «выбрали неправильный путь», способны вернуть доверие поклонников и восстановить карьеру в России. В таком случае россияне даже будут снова ходить на их концерты, подчеркнул продюсер.

Ранее актер театра и кино Александр Пашутин резко осудил поведение покинувших Россию артистов. По его мнению, за рубежом эти звезды покупают недвижимость и живут на деньги, заработанные в России, о которой теперь так негативно отзываются без зазрения совести. «Иначе бы они постыдились говорить мерзости о родине своей, которая дала им все — обучение, признание, заработки», — заявил Пашутин.