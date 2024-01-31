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07:30, 31 января 2024Россия

В России высказались о новых мерах поддержки участникам СВО

Депутат Швыткин: для участников СВО необходимо разработать меры по реабилитации

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Участникам российской специальной военной операции (СВО) нужно создать условия для реабилитации после окончания украинского конфликта, считает заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. В беседе с «Лентой.ру» он высказался о новых мерах для поддержки участников боевых действий, которые обсуждают в парламенте.

«Мы принимаем различные законопроекты в части здравоохранения для данной категории [граждан]. Но здесь, мне кажется, нужно еще упор сделать, лучше продумать некоторые меры, потому что ребята будут возвращаться, — это их реабилитация, трудоустройство. Я думаю, есть еще вопросы, которые необходимо совершенствовать в этой области», — сказал депутат.

Есть необходимость в целом совершенствовать закон о ветеранах боевых действий. Я думаю, здесь возможно повышать финансовую поддержку ветеранам боевых действий и, конечно же, обеспечение жилищного вопроса

Юрий Швыткиндепутат Госдумы

По словам Швыткина, Госдума регулярно рассматривает законопроекты, которые касаются участников СВО. Он подчеркнул, что нижняя палата парламента придерживается того вектора, который был задан еще в 2023 году.

«Сейчас не секрет, что большое внимание уделяется специальной военной операции (СВО). Практически на каждом пленарном заседании мы в той или иной степени затрагиваем эти вопросы. Сейчас активно группа [сенатора] Андрея Анатольевича Турчака по СВО вносит законопроекты, которые касаются льгот для вдов, для действующих военнослужащих, которые выполняют свой долг. Направленность одна — сделать все возможное, чтобы поддержать этих ребят, членов их семей. Мы не разграничиваем никоим образом — мобилизованные, контрактники, добровольцы, рядовые, младший или офицерский состав. Все в комплексе эти вопросы направлены на укрепление, на усиление и совершенствование законодательства по их поддержке», — заключил он.

29 января правительство России поддержало законопроект о поддержке вдов ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации. Документ предусматривает поправки в Трудовой кодекс, которые должны дополнительно защитить трудовые права жен и мужей военных. В первую очередь их запретят увольнять за исключением некоторых случаев.

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