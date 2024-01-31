Мэр Миненков заявил, что Невинномысск лучше «обоссанного» Марселя

Мэр Михаил Миненков заявил, что Невинномысск лучше «обоссанного Марселя». Глава российского города назвал его преимущества перед французским мегаполисом в интервью «Газете.Ru».

Миненков назвал Невинномысск лучшим в лучшей стране мира. Он признал, что в городе есть недостатки, в том числе наркоманы и грязь. Однако, по его словам, власти осознают проблемы и пытаются их решить. Кроме того, ситуация в некоторых населенных пунктах США и Франции гораздо худе.

«В центре города еще не ссым. Смотря на соседей во Франции, боимся допустить такое», — рассказал мэр. Он добавил, что полиция Невинномысска всегда реагирует и борется с преступностью.

Ранее сценаристка фильма «Елки» Анна Матисон сравнила жизнь в Москве и европейских городах. По ее словам, российская столица обыгрывает мегаполисы в других странах по уровню комфорта и сервиса.