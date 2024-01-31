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15:34, 31 января 2024Россия

Мэр российского города призвал мужчин «пахать» во имя демографии

Мэр Невинномысска Миненков вывел формулу повышения демографии в России
Михаил Миненков

Михаил Миненков. Кадр: СВОЁ ТВ СТАВРОПОЛЬСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ / YouTube

Мэр Невинномысска Ставропольского края Михаил Миненков призвал мужчин «пахать» во имя демографии, женщинам же, по мнению чиновника, нужно прекратить играть в феминисток. Своей формулой повышения рождаемости он поделился в Telegram-канале.

До этого российский градоначальник советовал мужчинам по ночам «подкрадываться» к женам, чтобы повысить рождаемость в регионе. К его идее у многих возникли претензии: люди интересовались, что делать, если женщина не хочет, чтобы к ней «подкрадывались».

Чиновник парировал и объявил, что «рассуждать» в этом вопросе ни к чему. «Формула одна — мужик обязан пахать, женщина обязана рожать», — отметил Миненков.

Он допустил, что при другом развитии событий «лучший город в лучшей стране мира» (речь о Невинномысске) — превратится во «всякие вот эти обоссанные Марсели» или города США, «где куча наркоманов в центре города».

Кроме того, мэр пожаловался, что в последнее время «уходят все традиционные ценности».

В комментариях к посту жители попросили Миненкова рассказать, какие условия город готов предоставить молодым семьям и сколько социального жилья власти планируют возвести.

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      Анна Щербакова
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