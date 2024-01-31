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23:17, 31 января 2024Мир

Стало известно об освобождении всех музыкантов «Би-2»

МИД Израиля заявил, что добился освобождения всех музыкантов «Би-2» в Таиланде

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press

Все музыканты группы «Би-2» были освобождены из-под стражи в Таиланде благодаря усилиям МИД Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как уточнили в министерстве, музыканты направляются в Израиль. «Все задержанные члены музыкальной группы "Би-2", арестованные в Таиланде несколько дней назад, освобождены», — заявили дипломаты.

Вечером в среду, 31 января, шесть членов группы, в том числе трое граждан Израиля, вылетели в Израиль. Они присоединятся к своему коллеге — гражданину Израиля, прибывшему утром из Таиланда.

24 января стало известно, что туристическая полиция задержала участников группы сразу после выступления на Пхукете. До этого коллектив дал концерт в Паттайе. Причиной ареста стало проведение выступлений без разрешения.

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      Марина Совина
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