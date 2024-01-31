Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:48, 31 января 2024Ценности

Молодежь вернула в моду просвет между бедрами и прослыла токсичной

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Молодежь запустила новый тренд на худые ноги в TikTok и прослыла токсичной. Соответствующие материал публикует издание People.

Выяснилось, что на платформе завирусились видео с хэштегами «ноги в легинсах», в которых представители поколений «альфа» и Z демонстрируют ноги в лосинах. При этом блогеры показывают, есть ли у них просвет между бедрами, который был идеалом красоты для подростков в период с 2012 по 2015 год. Тогда девушки прибегали к экстремальным диетам и пластике ради достижениях таких ног.

Материалы по теме:
«Я чувствовала, что достигла дна» Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
«Я чувствовала, что достигла дна»Кто возвращает в моду истощенные тела и романтизирует героиновый шик?
12 июня 2022
«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни» Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом в России
«Душа русской женщины тоскует по празднику жизни»Почему внешность жен бандитов из 90-х стала модным трендом в России
19 апреля 2021

В то же время миллениалы негативно отреагировали на новый флешмоб. По их мнению, подобные ролики возвращают в моду нездоровые стандарты красоты. В связи с этим зрелые пользователи сети принялись публиковать ответные посты, демонстрируя отсутствие просвета между бедрами.

«Это просто отвратительно. Не позволяйте социальным сетям диктовать вам, как выглядеть. Если у вас есть тело и у вас есть легинсы, у вас уже идеальные ноги!» — высказалась блогерша Холли Эслер, чье видео набрало десятки тысяч просмотров и многочисленные комментарии с поддержкой от других зрителей.

Ранее в январе стилистка Анна Скороходова перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года. Так, эксперт призвала обратить внимание на платья в стиле невесты длины миди. Кроме того, стилистка заявила, что в моде будут открытые плечи в топах, платьях и лонгсливах, а также укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте.

Что думаешь? Оцени!
      Майя Пономаренко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Петербурге против дрона впервые применили С-400 «Триумф». В США его называли самым смертоносным оружием

      Назван самый популярный модный бренд в мире

      Захарова отвергла возможность переговоров о мирном договоре с Японией

      Восьмикратная паралимпийская чемпионка из России решила продать медали

      Россиянин похитил из магазина 15 коробок конфет и съел

      Россиянам раскрыли стоимость отдыха зимой на любимом курорте богачей

      Улицкую предупредили о конфискации имущества после признания в спонсировании ВСУ

      В МИД заявили о раздражении США из-за коррупции на Украине

      Летучие мыши захватили общежитие крупного университета

      В России оценили интерес иностранцев к обмену замороженными активами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше