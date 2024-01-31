Молодежь вернула в моду просвет между бедрами и прослыла токсичной

Молодежь запустила новый тренд на худые ноги в TikTok и прослыла токсичной. Соответствующие материал публикует издание People.

Выяснилось, что на платформе завирусились видео с хэштегами «ноги в легинсах», в которых представители поколений «альфа» и Z демонстрируют ноги в лосинах. При этом блогеры показывают, есть ли у них просвет между бедрами, который был идеалом красоты для подростков в период с 2012 по 2015 год. Тогда девушки прибегали к экстремальным диетам и пластике ради достижениях таких ног.

В то же время миллениалы негативно отреагировали на новый флешмоб. По их мнению, подобные ролики возвращают в моду нездоровые стандарты красоты. В связи с этим зрелые пользователи сети принялись публиковать ответные посты, демонстрируя отсутствие просвета между бедрами.

«Это просто отвратительно. Не позволяйте социальным сетям диктовать вам, как выглядеть. Если у вас есть тело и у вас есть легинсы, у вас уже идеальные ноги!» — высказалась блогерша Холли Эслер, чье видео набрало десятки тысяч просмотров и многочисленные комментарии с поддержкой от других зрителей.

Ранее в январе стилистка Анна Скороходова перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года. Так, эксперт призвала обратить внимание на платья в стиле невесты длины миди. Кроме того, стилистка заявила, что в моде будут открытые плечи в топах, платьях и лонгсливах, а также укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте.