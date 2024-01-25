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17:43, 25 января 2024Ценности

Стилистка перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года

Стилистка Скороходова призвала носить юбки-миди весной и летом 2024 года

Фото: Unsplash

Стилистка Анна Скороходова перечислила россиянкам главные тренды весны и лета 2024 года. Соответствующий материал публикует издание «Москва 24».

По словам специалистки, в грядущих сезонах актуальность приобретут женственные образы. Так, эксперт призвала обратить внимание на платья в стиле невесты длины миди.

Их можно найти в магазинах обычных брендов. Такой наряд легко носить чуть ли не каждый день, дополняя различными более простыми, базовыми вещами. За счет этого платье не будет смотреться слишком торжественно

Анна Скороходовастилистка

Помимо этого, Скороходова порекомендовала пополнить гардероб акцентной юбкой длины миди. Эксперт уточнила, что данное изделие с блеском или люрексом можно носить даже как повседневный образ. Среди прочего, в трендах вновь окажется низкая талия на платьях.

Кроме того, стилистка заявила, что в моде будут открытые плечи на топах, платьях и лонгсливах, а также укороченные жакеты, разрезы в зоне талии и гипертрофированное декольте. При этом стильными станут строгие геометричные формы в образе, добавила Скороходова.

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Вдобавок собеседница издания подчеркнула, что костюмы лучше выбирать объемные и приталенные, а не мешковатые. В заключение стилистка посоветовала отдавать предпочтения обуви с квадратным либо треугольным удлиненным носом.

«Трендовая геометричность также может проявляться в каблуке. Например, если он в виде шара или перевернутой рюмочки. Если смотреть на каблук в тех же туфлях-лодочках, то он должен быть умеренным: не очень высоким и не слишком низким», — подытожила она.

Ранее в январе россиянкам назвали самые модные стрижки и окрашивания на 2024 год. Так, в настоящий момент актуальными оказались такие прически, как шегги и маллет.

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      Екатерина Ештокина
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