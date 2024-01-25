Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:16, 25 января 2024Ценности

Россиянкам назвали самые модные стрижки и окрашивания на 2024 год

Бренд-стилист Яна Кондратьева назвала шегги самой модной стрижкой на 2024 год

Фото: Engin Akyurt / Unsplash

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам самые модные стрижки и окрашивания на 2024 год. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в настоящий момент актуальными оказались такие прически, как шегги и маллет. Первая стрижка для любого типа волос, добавляет объем и маскирует недостатки внешнего вида. Кроме того, ее легко укладывать. Что касается маллета, то его могут носить не только женщины, но и мужчины. «Если изначально маллет относился к коротким стрижкам, то сейчас часто можно встретить его разновидности, в которых пряди на затылке могут быть ниже линии плеч», — объяснила эксперт.

Среди прочего, специалист порекомендовала присмотреться к окрашиванию бейбилайтс — технике, направленной на осветление некоторых прядей. Как отмечает Кондратьева, данная методика добавляет объем и текстуру волосам.

Материалы по теме:
«Гнездо» Трампа, залысина Берлускони и парик президента Аргентины. Как прически политиков меняют их судьбу?
«Гнездо» Трампа, залысина Берлускони и парик президента Аргентины. Как прически политиков меняют их судьбу?
9 декабря 2023
Модные в 2024 году женские стрижки: стилисты назвали топ-3 главных тренда
Модные в 2024 году женские стрижки:стилисты назвали топ-3 главных тренда
12 января 2024

В заключение Кондратьева обратила внимание на стиль «офисной сирены», который вдохновлен эстетикой 1990-х и 2000-х годов и характеризуется прическами с гладким пучком или выпрямленными волосами. При этом в макияже преобладают подчеркнутые коричневым карандашом губы и тонкие брови. «Этот тренд романтизирует офисную работу, позволяя выглядеть женственно, сексуально и профессионально одновременно», — рассказала эксперт.

В декабре Кондратьева раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. В первую очередь эксперт посоветовала выбрать правильную форму и размер головного убора. По ее мнению, идеальная шапка должна быть свободной, чтобы не деформировать укладку.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Винар
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Под Оренбургом обрушилось здание, есть погибшие. Там произошел взрыв

      В России высказались об изменениях в процедуре обмена пленными с Украиной

      Адвокат заявил о невозможности Блиновской выплатить долги перед налоговой

      Путин прибыл в Калининград

      Бывшего министра ДНР Стрелкова осудили на четыре года

      В России оценили ситуацию с ценами на топливо

      Мужчина попал за решетку из-за орфографической ошибки

      В Кремле ответили на вопрос о награждении экипажа сбитого под Белгородом Ил-76

      В России отреагировали на планы США вывести войска из Сирии

      Венгрия откажется от возражений против фонда военной помощи ЕС Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше