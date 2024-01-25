Россиянкам назвали самые модные стрижки и окрашивания на 2024 год

Бренд-стилист Яна Кондратьева назвала шегги самой модной стрижкой на 2024 год

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева назвала россиянкам самые модные стрижки и окрашивания на 2024 год. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру».

Так, в настоящий момент актуальными оказались такие прически, как шегги и маллет. Первая стрижка для любого типа волос, добавляет объем и маскирует недостатки внешнего вида. Кроме того, ее легко укладывать. Что касается маллета, то его могут носить не только женщины, но и мужчины. «Если изначально маллет относился к коротким стрижкам, то сейчас часто можно встретить его разновидности, в которых пряди на затылке могут быть ниже линии плеч», — объяснила эксперт.

Среди прочего, специалист порекомендовала присмотреться к окрашиванию бейбилайтс — технике, направленной на осветление некоторых прядей. Как отмечает Кондратьева, данная методика добавляет объем и текстуру волосам.

В заключение Кондратьева обратила внимание на стиль «офисной сирены», который вдохновлен эстетикой 1990-х и 2000-х годов и характеризуется прическами с гладким пучком или выпрямленными волосами. При этом в макияже преобладают подчеркнутые коричневым карандашом губы и тонкие брови. «Этот тренд романтизирует офисную работу, позволяя выглядеть женственно, сексуально и профессионально одновременно», — рассказала эксперт.

В декабре Кондратьева раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. В первую очередь эксперт посоветовала выбрать правильную форму и размер головного убора. По ее мнению, идеальная шапка должна быть свободной, чтобы не деформировать укладку.