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14:44, 15 декабря 2023Ценности

Россиянкам раскрыли способы сохранить прическу под шапкой зимой

Фото: Unsplash

Бренд-стилист бьюти-пространства Chevelure Яна Кондратьева раскрыла россиянкам способы сохранить прическу под шапкой зимой. Соответствующий комментарий поступил в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 14 декабря.

В первую очередь эксперт посоветовала выбрать правильную форму и размер головного убора. По ее мнению, идеальная шапка должна быть свободной, чтобы не деформировать укладку.

Кроме того, Кондратьева призвала всегда использовать термозащитные средства и фиксирующие лаки, а также увлажняющие кремы для предотвращения электризации волос. При этом она порекомендовала не трогать волосы руками после укладки.

Также при выборе шапки стоит обращать внимание на модели с подкладкой из шелка. Вдобавок, как считает Кондратьева, необходимо учитывать несколько правил ношения данного головного убора. «Не натягивайте шапку слишком плотно. В то же время, когда вы снимаете шапку, делайте это аккуратно, чтобы не повредить уложенные волосы. Возможно, стоит немного приподнять задник изделия и осторожно снять ее», — объяснила собеседница издания.

В заключение Кондратьева предложила разогревать руки после снятия шапки. «После того как вы сняли шапку, теперь нужно добавить объема волосам. Очень важно, чтобы ваши руки были теплыми. Сбейте волосы руками, направляясь от кончиков к корням», — прокомментировала она.

В октябре стилистка-имиджмейкер Алина Некипелая назвала россиянам модную замену шапкам. Специалистка посоветовала присмотреться к палантинам. Выбор можно сделать не только в пользу однотонных вариантов, но и вариантов с принтами.

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      Мария Винар
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