Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму
Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году на комплексную программу развития исторических регионов страны был выделен 1,83 триллиона рублей. Об этом передает РИА Новости.
На совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России Путин рассказал, что власти запустили комплексную программу развития исторических регионов, которая состоит из 300 мероприятий. Российский президент добавил, что социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов проходит в хорошем темпе.
«Деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли. Примерно в таком же объеме, каждый год», — отметил он.
На том же совещании Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов России возрождением. «В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», — подчеркнул он.