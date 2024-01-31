Путин раскрыл выделенную на развитие новых регионов сумму

Путин: деньги на развитие новых регионов России никуда не должны исчезнуть

Президент России Владимир Путин заявил, что в прошлом году на комплексную программу развития исторических регионов страны был выделен 1,83 триллиона рублей. Об этом передает РИА Новости.

На совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов России Путин рассказал, что власти запустили комплексную программу развития исторических регионов, которая состоит из 300 мероприятий. Российский президент добавил, что социально-экономическая интеграция воссоединенных регионов проходит в хорошем темпе.

«Деньги посчитаны, они есть, и нужно, чтобы они никуда не исчезли. Примерно в таком же объеме, каждый год», — отметил он.

На том же совещании Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов России возрождением. «В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», — подчеркнул он.