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21:42, 31 января 2024Россия

Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов России возрождением

Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов РФ их возрождением
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин назвал социально-экономическое развитие новых регионов страны их возрождением, подчеркнув, что в этом вопросе «мелочей нет». Его слова приводит ТАСС.

Глава государства проводит в Кремле совещание по социально-экономическому развитию Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей.

«В этой большой и сложной ответственной работе мелочей нет, важно все, что окружает людей: то, в каких условиях они живут, учатся, работают, воспитывают детей», — подчеркнул Путин.

Ранее президент рассказал, какую сумму власти направили в ДНР, ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области. По его словам, она составила более одного триллиона рублей — один триллион 77 миллиардов.

Путин также сообщил, что налоговые поступления в федеральный бюджет от новых регионов составили 170 миллиардов рублей. По мнению главы государства, их экономика уже восстанавливается, однако «многое еще предстоит сделать».

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      Марина Совина
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