Москвич год общался с девушкой с помощью ChatGPT и сделал ей предложение

Москвич настроил ChatGPT год общаться с девушкой и сделал ей предложение

Москвич Александр, прославившийся тем, что защитил свой диплом, написанный с помощью ChatGPT, настроил нейросеть для романтических знакомств. В результате бот год общался вместо него с девушкой, а после мужчина сделал ей предложение, об этом он рассказал в соцсети Х (бывшая Twitter).

«Для этого нейросеть переобщалась с другими 5239 девушками, которых отсеяла как ненужных и оставила только одну», — поделился Александр. Он объяснил, что воспользовался помощью ChatGPT, чтобы сэкономить время для других занятий, таких как работа, хобби, учеба и друзья, и справился бы с этой задачей и без бота, только «намного дольше и дороже».

Мужчина выставил параметры поиска, чтобы девушки находились в Москве или Петербурге (не дальше 20 километров от него), а в их профиле в приложениях для знакомств было хотя бы две фотографии, не было упоминания знака зодиака, вероисповедания и отсутствия работы. Помимо поиска, нейросеть начинала общение с девушками после «мэтча» (взаимной симпатии), для этого москвич задал ей команду: «Ты парень, общаешься с девушкой впервые. Твоя задача: не сразу, но пригласить на свидание».

В итоге поставленную задачу пришлось доработать, так как нейросеть не учитывала полученные предыдущие сообщения и могла повторяться, выставляя владельца аккаунта человеком с плохой памятью, или назначать встречи с несколькими девушками одновременно. Также ChatGPT приглашал избранниц на прогулку в Битцевском лесопарке, после чего общение прекращалось.

Недочеты проучилось исправить, затем Александру удалось выставить настройки так, чтобы бот учитывал его предпочтения во внешности девушек и мог распознавать их на фотографиях. Проверяя проделанную нейросетью работу, он задавал команду «составить характеристику девушки», чтобы не тратить время на изучение всех диалогов, и потом встречался с некоторыми из них лично.

«Самая очаровательная девушка нашлась — Карина! Очень эмпатичная, веселая, симпатичная, самостоятельная и вечно на движе. Проще говоря, ОНА!» — написал Александр. Он признался, что после знакомства с девушкой потребность в созданном боте начала пропадать, и он адаптировал его под персональное общение с ней, чтобы ChatGPT помогал избегать ссор и совершенствовать отношения.

Нейросеть выдавала мужчине рекомендации по общению и однажды посоветовала ему жениться на Карине. В итоге Александр поставил ChatGPT разработать план исходя из характеристик девушки, как сделать предложение так, чтобы она согласилась. В итоге Карина сказала «Да».

Ранее сообщалось, что ChatGPT заинтересовались мошенники. Они захотели «взломать» ChatGPT, чтобы чат-бот помогал в создании вирусов и координации атак на пользователей сети.