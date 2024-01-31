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20:43, 31 января 2024Силовые структуры

Москвич в запое десять дней держал в квартире знакомую и избивал ее

В Москве мужчина запер в квартире на 10 дней знакомую и до смерти ее избил

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

На юге Москвы местный житель десять дней удерживал знакомую в квартире и избивал ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, с 18 по 28 января мужчина распивал спиртное и применял насилие к удерживаемой женщине. Спасти ее не удалось.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ. Он признал вину. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье суд вынес приговор за нападение с топором на сборщиков орехов. В ноябре 2021 года мужчины решили украсть кедровые орехи в урочище Обгарки, однако их на месте преступления застигли сборщики, и тогда преступники напали на них с топорами.

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      Илона Палей
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