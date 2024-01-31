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10:48, 31 января 2024Силовые структуры

Напавшие с топором на сборщиков кедровых орехов россияне сели на 10 и 12 лет

В Забайкалье суд вынес приговор за нападение с топором на сборщиков орехов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Улетовский районный суд Забайкальского края вынес приговор по уголовному делу о разбойном нападении на сборщиков кедровых орехов. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

33-летнего жителя города Хилок и 31-летнего жителя Читы признали виновными в совершении вооруженного разбоя. Они получили 10 и 12 лет лишения свободы.

Суд установил, что в ноябре 2021 года мужчины решили украсть кедровые орехи в урочище «Обгарки», однако их на месте преступления застигли сборщики, и тогда преступники напали на них с топорами. Одному удар пришелся по голове, второго сборщика избили и привязали к дереву.

После этого напавшие похитили 22 мешка кедровых шишек. Получивший черепно-мозговую травму потерпевший, опасаясь за жизнь близких, заявил врачам, что упал с дерева и ударился об камень. Но через семь месяцев, узнав, что один из преступников попал в колонию, обратился в правоохранительные органы и рассказал о разбойном нападении.

После этого разбойников привлекли к уголовной ответственности. Они дали признательные показания.

31 января сообщалось, что в Башкортостане суд приговорил к восьми годам лишения свободы в воспитательной колонии 16-летнего подростка, расправившегося с помощью топора с 17-летней девушкой. Он решил подвести ее после вечеринки, но отвез в безлюдное место и там расправился.

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      Любовь Ширижик
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