Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:08, 31 января 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за расправу над девушкой-подростком

В Башкортостане осудили на 8 лет юношу, зарубившего топором 17-летнюю девушку

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Башкортостане суд приговорил к восьми годам лишения свободы в воспитательной колонии 16-летнего подростка, расправившегося с 17-летней девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, потерпевшая пропала летом 2023 года после прогулки с друзьями. Вскоре ее нашли без признаков жизни около села Галиахметово, а рядом лежали детали от автомобиля. Так правоохранители смогли выйти на осужденного. Выяснилось, что он решил подвести пострадавшую после вечеринки, потом отвез в безлюдное место и ударил топором. Юноша объяснил, что не хотел оставлять свидетелей пьяной езды.

Отмечается, что россиянина обязали выплатить миллион рублей компенсации. Так как ему нет 18 лет, это должны будут сделать его законные представители.

Ранее стало известно, что в Химках Московской области арестовали 22-летнего молодого человека за расправу над знакомым из-за отказа дать денег взаймы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Эквадор объявил о передаче США старой российской техники вопреки протесту Москвы. На какую сделку идет президент страны?

      Зеленский предложил пост главкома ВСУ двум кандидатам. Кто они и что ответили президенту?

      В «Ростехе» объяснили уникальность корабельного «Панциря»

      Правительство предложило меры для сдерживания цен на мясо и птицу

      Стало известно о проблемах ВСУ на сватовско-кременском участке

      Стало известно о попадании дрона в гражданский автомобиль на трассе в ДНР

      Wildberries и Ozon оценили идею запретить им расти сверх меры

      Российские семьи бросились скупать один тип жилья

      Украинский футболист «Арсенала» поссорился с одноклубником после матча АПЛ

      Под Москвой подростки жестоко избили ногами девочку в коньках и попали на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше