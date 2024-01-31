Россиянина осудили на восемь лет за расправу над девушкой-подростком

В Башкортостане осудили на 8 лет юношу, зарубившего топором 17-летнюю девушку

В Башкортостане суд приговорил к восьми годам лишения свободы в воспитательной колонии 16-летнего подростка, расправившегося с 17-летней девушкой. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

По данным канала, потерпевшая пропала летом 2023 года после прогулки с друзьями. Вскоре ее нашли без признаков жизни около села Галиахметово, а рядом лежали детали от автомобиля. Так правоохранители смогли выйти на осужденного. Выяснилось, что он решил подвести пострадавшую после вечеринки, потом отвез в безлюдное место и ударил топором. Юноша объяснил, что не хотел оставлять свидетелей пьяной езды.

Отмечается, что россиянина обязали выплатить миллион рублей компенсации. Так как ему нет 18 лет, это должны будут сделать его законные представители.

Ранее стало известно, что в Химках Московской области арестовали 22-летнего молодого человека за расправу над знакомым из-за отказа дать денег взаймы.