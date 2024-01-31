Москвичам предсказали аномально низкое давление

Атмосферное давление в Москве в выходные упадет на 20 единиц ниже нормы

В выходные, 3 и 4 февраля, атмосферное давление в Москве упадет до 727 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц ниже нормы. Об этом РИА Новости заявила главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Столбики термометров в субботу покажут два-четыре градуса Цельсия. В воскресенье — около нуля. Таким образом, все выходные температура будет выше климатической нормы. Погода будет облачная, временами пройдет снег разной интенсивности.

Ранее Татьяна Позднякова предсказала, что в столице в первых числах февраля ожидается температура на три-пять градусов выше нормы. Она также указала, что конец января из-за антициклона пройдет с высоким атмосферным давлением, на 7-12 единиц выше нормы. В первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине и давление аномально понизится. Изменение давления практически не скажется на температурном режиме.