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07:40, 31 января 2024Среда обитания

Москвичам предсказали аномальную погоду

Метеоролог Позднякова: в начале февраля в столицу придет тепло

Фото: Petrov Sergey / news.ru

В первых числах февраля в Москве ожидается температура на 3-5 градусов выше нормы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Конец января из-за антициклона пройдет с высоким атмосферным давлением — на 7–12 единиц выше нормы. При этом в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, давление резко понизится.

Это практически не скажется на температурном режиме. По январским меркам неделя окажется теплой.

Ранее синоптик Александр Шувалов призвал москвичей не бояться барической ложбины. По его словам, понижение давления будет растянуто во времени, поэтому метеозависимые жители столицы не почувствуют недомоганий.

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      Мария Черкасова
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