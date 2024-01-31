Москвичам предсказали аномальную погоду

Метеоролог Позднякова: в начале февраля в столицу придет тепло

В первых числах февраля в Москве ожидается температура на 3-5 градусов выше нормы. Об этом «Вечерней Москве» рассказала главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Конец января из-за антициклона пройдет с высоким атмосферным давлением — на 7–12 единиц выше нормы. При этом в первых числах февраля столичный регион окажется в глубокой барической ложбине, давление резко понизится.

Это практически не скажется на температурном режиме. По январским меркам неделя окажется теплой.

Ранее синоптик Александр Шувалов призвал москвичей не бояться барической ложбины. По его словам, понижение давления будет растянуто во времени, поэтому метеозависимые жители столицы не почувствуют недомоганий.