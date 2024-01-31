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13:43, 31 января 2024Забота о себе

Мужчин предупредили о причинах внезапной остановки сердца

Врач Пермикина: остановка сердца у мужчин старше 40 лет происходит из-за ишемии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сердечно-сосудистые заболевания являются главной причиной смертности во всем мире, причем мужчины в возрасте от 30 до 50 лет умирают от них чаще, чем женщины этого же возраста, предупредила врач-кардиолог медицинской компании «СберЗдоровье» Ирина Пермикина. О причинах внезапной остановки сердца она рассказала «Ленте.ру».

«Как правило, остановка сердца у мужчин старше 40 лет происходит из-за недиагностированной ишемической болезни сердца, которая возникает вследствие накопления холестерина и образования атеросклеротических бляшек в артериях сердца», — объяснила Пермикина. По ее словам, при разрыве этих бляшек нарушается кровоснабжение сердца и происходит инфаркт миокарда. Он и становится причиной остановки сердца.

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У мужчин младше 40 лет внезапная остановка сердца чаще случается из-за фибрилляции желудочков, добавила врач. Это состояние, как уточнила Пермикина может возникать из-за кардиомиопатии.

Однако к 60 годам риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у представителей обоих полов становится одинаковым. Как объяснила кардиолог, это связано с тем, что в женском организме снижается выработка эстрогена.

Существуют факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний, которые поддаются влиянию человека и те, которые не поддаются. Мужчины в принципе находятся в зоне риска — это связано с тем, что гормон эстроген у них вырабатывается в меньшем количестве, чем у женщин. Этот гормон и его производные защищают женщин от развития сердечно-сосудистых заболеваний, а при его снижении резко возрастает риск ишемической болезни сердца

Ирина Пермикинаврач-кардиолог

Чтобы защититься от опасных заболеваний сердца, Пермикина рекомендовала регулярно делать ЭКГ или УЗИ сердца, а также сдавать кровь на определение уровня холестерина и глюкозы, причем после 40 лет это нужно делать каждый год. Кроме того, она посоветовала отказаться от алкоголя и курения, правильно питаться, добавить в свою жизнь регулярные умеренные физические нагрузки и контролировать артериальное давление.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин перечислил основные симптомы инфаркта миокарда. Эта патология сопровождается резкой жгучей болью в груди, которая может распространиться на левое плечо, шею и нижнюю челюсть.

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      Наталья Обрядина
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