Врач перечислил основные симптомы инфаркта миокарда
Во время инфаркта миокарда у человека возникает резкая жгучая боль в груди, предупредил кардиолог Игорь Видяскин. Этот и другие симптомы опасного для жизни состояния он перечислил в интервью NEWS.ru.
По словам врача, основным симптомом инфаркта является боль за грудиной. Она может быть давящей, резкой, жгучей, сжимающей. Боль, объяснил Видяскин, может распространяться на левое плечо, шею и даже нижнюю челюсть.
При инфаркте боль длится более 15 минут и не проходит после приема нитроглицерина
Также при инфаркте может возникать одышка при отсутствии физических нагрузок, учащенный пульс, тошнота и рвота, продолжил кардиолог. «При инфаркте может быть и боль в верхней части живота, головокружение, паника и даже потеря сознания», — подытожил Видяскин.
Ранее кардиолог Ольга Бокерия назвала три главные причины снижения давления. В частности, по ее словам, давление может упасть после еды или смены положения тела.