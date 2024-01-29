Врач перечислил основные симптомы инфаркта миокарда

Кардиолог Видяскин предупредил, что при инфаркте возникает жгучая боль в груди

Во время инфаркта миокарда у человека возникает резкая жгучая боль в груди, предупредил кардиолог Игорь Видяскин. Этот и другие симптомы опасного для жизни состояния он перечислил в интервью NEWS.ru.

По словам врача, основным симптомом инфаркта является боль за грудиной. Она может быть давящей, резкой, жгучей, сжимающей. Боль, объяснил Видяскин, может распространяться на левое плечо, шею и даже нижнюю челюсть.

При инфаркте боль длится более 15 минут и не проходит после приема нитроглицерина

Также при инфаркте может возникать одышка при отсутствии физических нагрузок, учащенный пульс, тошнота и рвота, продолжил кардиолог. «При инфаркте может быть и боль в верхней части живота, головокружение, паника и даже потеря сознания», — подытожил Видяскин.

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