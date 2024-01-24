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12:35, 24 января 2024Забота о себе

Россиянам назвали три главные причины снижения давления

Кардиолог Бокерия: давление может упасть после еды или смены положения тела

Фото: Robert Michael / dpa / Globallookpress.com

Артериальное давление может резко снизиться при смене положения тела, из-за еды или после долго стояния, предупредила врач-кардиолог Ольга Бокерия. Три главные причины гипотонии она назвала в своем Telegram-канале.

Первой причиной резкого снижения артериального давления она назвала смену положения тела. По ее словам, это состояние называется ортостатической гипотензией и обычно оно наблюдается у пожилых или молодых людей, которые мало двигаются и не адаптированы к физическим нагрузкам.

Также давление может упасть после еды, предупредила врач. Бокерия отметила, что чаще всего это состояние бывает у пациентов с высоким исходным давлением или заболеваниями вегетативной нервной системы. «Употребление небольших порций пищи с низким содержанием углеводов, употребление большего количества воды и отказ от алкоголя обычно решают проблему», — указала кардиолог.

Еще одной причиной резкого снижения давления врач назвала долгое стояние на ногах. По ее словам, этот тип гипотензии называется нейрогенной и как правило встречается у детей и молодежи. В некоторых случаях эта проблема появляется из-за нарушения связи между мозгом и сердцем, считает Бокерия.

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      Екатерина Улитина
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