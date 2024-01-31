МВД прокомментировало информацию о проверке в отношении певца SHAMAN

В МВД опровергли информацию о проверке певца SHAMAN на ЛГБТ-пропаганду

Информация о проведении проверки в отношении певца Ярослава Дронова, более известного под псевдонимом SHAMAN, не соответствует действительности. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, у полиции нет вопросов ни к самому исполнителю, ни к его творчеству.

Ранее в интернете появилась информация, что МВД России проверяет Дронова на пропаганду ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и оскорбление чувств верующих.

21 января SHAMAN назвал чушью домыслы об отсылках к Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в своей новой песне.