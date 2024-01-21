SHAMAN назвал чушью домыслы об отсылках к Навальному в новой песне

Певец SHAMAN назвал чушью домыслы об отсылках к Навальному в песне «Живой»

Российский эстрадный певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, назвал чушью домыслы об отсылках к Алексею Навальному (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) в своей новой песне. Об этом исполнитель заявил в комментарии изданию «Подъем».

Речь идет о песне «Живой», которая вышла 18 января. Пользователи сети нашли несколько отсылок, которые якобы можно связать с Навальным. Например, тот факт, что Навальный вернулся в Россию 17 января. Кроме того, в тексте есть строчка «с победой вернулся домой», которую также связали с главой ФБК: Навальный прилетел в Москву рейсом авиакомпании «Победа».

В ответ на такие заявления Дронов вспомнил слова президента России Владимира Путина. «Как говорил президент, болтовня, которую нечего обсуждать. Просто чушь! Все выковыряли из носа и размазали по своим Telegram-каналам», — высказался исполнитель.

Он также заявил, что фантазия людей безгранична и каждый видит в песне то, что хочет. «Песня и клип "Живой" вышли в Крещенский сочельник и посвящены всем, кто страдал и страдает за правду: героям тысячелетней русской истории и всей нашей стране, которая в это непростое для всех время неотступно идет к победе», — объяснил смысл трека артист.

Ранее SHAMAN отреагировал на сравнения с рэп-исполнителем Алишером Моргенштерном (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и назвал себя работником светлой стороны.