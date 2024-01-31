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09:27, 31 января 2024Силовые структуры

На российской железной дороге нашли подозрительную коробку

Неизвестный привязал муляж СВУ к ж/д путям в Ростовской области

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Ростовской области нашли подозрительную коробку, привязанную к железнодорожным путям рядом с грузовой станцией. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, инцидент произошел на станции Несветай в Новошахтинске. Устройство заметили на стрелочном переводе при обходе путей. Экстренные службы приехали, чтобы осмотреть станцию. Они изъяли предмет и выяснили, что это муляж самодельного взрывного устройства (СВУ).

Теперь правоохранители разыскивают хулигана.

Ранее в Москве задержали двух 17-летних подростков за поджог релейного шкафа на железной дороге. Куратор, поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), обещал им за диверсию 150 долларов.

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      Екатерина Кашурникова
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