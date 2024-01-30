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13:43, 30 января 2024Силовые структуры

Раскрыта обещанная российским подросткам за диверсию сумма вознаграждения

СК: куратор обещал 150 долларов подросткам за поджог на железной дороге в Москве

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Куратор, поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), обещал 150 долларов двоим российским подросткам за диверсию на железной дороге в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Неустановленный пока следствием пользователь списался в мессенджере с несовершеннолетним 2006 года рождения и пообещал ему денежное вознаграждение за повреждение объекта железнодорожной транспортной инфраструктуры. Куратор проинструктировал подростка насчет проведения диверсии. Вместе с приятелем школьник 20 января прибыл на перегон Марк — Лобня Савеловского направления и там они подожгли релейный шкаф.

По горячим следам сотрудники ФСБ и МВД установили поджигателей и задержали их.

Им предъявлено обвинение по статье 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). В основу дела легли материалы линейного отдела МВД на станции Москва-Савеловская. Подростки арестованы.

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      Любовь Ширижик
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