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13:25, 30 января 2024Силовые структуры

Двоих подростков арестовали за попытку диверсии на московской железной дороге

В Москве арестовали двух 17-летних подростков за попытку поджечь релейный шкаф

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве арестовали двух 17-летних подростков, пытавшихся поджечь релейный шкаф. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По ходатайству следователя подозреваемых поместили в СИЗО. Сейчас правоохранители организовали комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Юношей обвиняют в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По версии следствия, одному из задержанных в мессенджере написал неизвестный и убедил его за вознаграждение совершить преступление. Для осуществления диверсии юноша привлек своего знакомого. Вместе они пришли на перегон станций Марк — Лобня Московской железной дороги и подожгли релейный шкаф.

Ранее стало известно о задержании подростков.

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      Екатерина Кашурникова
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