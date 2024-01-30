Двоих подростков арестовали за попытку диверсии на московской железной дороге

В Москве арестовали двух 17-летних подростков за попытку поджечь релейный шкаф

В Москве арестовали двух 17-летних подростков, пытавшихся поджечь релейный шкаф. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

По ходатайству следователя подозреваемых поместили в СИЗО. Сейчас правоохранители организовали комплекс следственных действий, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Юношей обвиняют в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ.

По версии следствия, одному из задержанных в мессенджере написал неизвестный и убедил его за вознаграждение совершить преступление. Для осуществления диверсии юноша привлек своего знакомого. Вместе они пришли на перегон станций Марк — Лобня Московской железной дороги и подожгли релейный шкаф.

Ранее стало известно о задержании подростков.