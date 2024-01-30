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13:14, 30 января 2024Силовые структуры

Двоих подростков задержали в Москве за диверсию на железной дороге

В Москве задержали двух 17-летних подростков за поджог релейного шкафа
СюжетДиверсии в России

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Москве задержали двух 17-летних подростков за поджог релейного шкафа на железной дороге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в западном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Юношей обвиняют в преступлении по пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. По версии следствия, одному из задержанных в мессенджере написал неизвестный, убедил его за вознаграждение совершить преступление и предоставил инструкцию.

Для осуществления диверсии юноша привлек своего знакомого. Вместе они пришли на перегон станций Марк — Лобня Московской железной дороги и подожгли релейный шкаф. Молодых людей арестовали.

Ранее в МВД рассказали о вербовке украинскими спецслужбами россиян для разведки.

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      Илона Палей
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