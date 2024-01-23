В МВД рассказали о вербовке украинскими спецслужбами россиян для разведки

МВД: украинские спецслужбы вербуют россиян под видом игровых заданий

Украинские спецслужбы используют Telegram-каналы для вербовки россиян в разведывательную деятельность, вовлекая их в игровые задания. Об этом рассказала «Ленте.ру» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, украинская сторона прибегает к достаточно изощренным способам вовлечения российских граждан в противоправную деятельность с целью дестабилизации ситуации в стране.

Украинские спецслужбы администрируют каналы, маскирующиеся под OSINT-проекты, делая из них ловушки, и путем вовлечения в игровые задания вербуют россиян на сбор информации об оборонном потенциале страны, отметила Волк.

Она напомнила, что сбор и передача по заданию иностранной разведки сведений для использования их против безопасности России является уголовно наказуемым деянием.

26 декабря сообщалось, что жителя Сахалина приговорили к 15 годам лишения свободы за госизмену и подготовку диверсии на объекте топливно-энергетического комплекса.