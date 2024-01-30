Совершенный подростками поджог в Москве квалифицировали как диверсию

СК возбудил дело о диверсии по факту поджога на железной дороге в Москве

Двоих подростков задержали в Москве за диверсию на железной дороге

Начало событий в новости Двоих подростков задержали в Москве за диверсию на железной дороге

Следователи возбудили уголовное дело о диверсии в отношении подростков, совершивших поджог на железнодорожной станции в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России.

Двум несовершеннолетним россиянам предъявлено обвинение по статье 281 УК РФ («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору»). В основу дела легли материалы линейного отдела МВД на станции Москва-Савеловская. Подростки арестованы.

По данным следствия, неизвестный, активно поддерживающий Вооруженные силы Украины (ВСУ), списался в мессенджере с несовершеннолетним 2006 года рождения и пообещал ему 150 долларов за повреждение объекта железнодорожной транспортной инфраструктуры. Куратор выдал подростку инструкцию о проведении диверсии. Вместе с приятелем школьник прибыл на перегон Марк — Лобня Савеловского направления и там они подожгли релейный шкаф.

По горячим следам сотрудники ФСБ и МВД установили поджигателей и задержали их.