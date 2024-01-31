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11:25, 31 января 2024Бывший СССР

На Украине допустили введение принудительных «донатов на войну»

Экс-нардеп Килинкаров: донаты на войну могут перестать быть шуткой на Украине

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинское государство не способно самостоятельно профинансировать мобилизацию, и если Киев не получит от Запада финансовой помощи, то правительству придется ввести принудительные «донаты на войну». Такой сценарий развития событий допустил бывший народный депутат Верховной Рады Спиридон Килинкаров в эфире телеканала «Соловьев LIVE», запись доступна во «ВКонтакте».

«Я видел предложения о том, чтобы собирать донаты на войну — это пока шутки, но все может поменяться. В Киеве есть желание привлечь людей на фронт, но есть понимание, что без поддержки Запада, а ее будет все меньше и меньше, нужно обеспечивать крепкий тыл», — заявил экс-нардеп.

Он добавил, что продолжение мобилизации может привести к расколу внутри украинского общества и обрушению тыла.

Ранее стало известно, что на Украине планируют мобилизовать аспирантов-контрактников. По словам председателя комитета Рады по образованию Сергея Бабака, это связано с неоправданно высоким ростом числа таких обучающихся после начала конфликта.

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      Глеб Палехов
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