На Украине захотели мобилизовать аспирантов

Украинский законопроект о мобилизации лишит отсрочки аспирантов-контрактников

Новый законопроект о мобилизации, внесенный в Верховную Раду правительством Украины, предусматривает лишение отсрочки от призыва аспирантов, которые обучаются по контракту. Об этом сообщил председатель Комитета Рады по вопросам образования Сергей Бабак в своем Telegram-канале.

«В то же время в проекте появилась норма о лишении отсрочки аспирантов в контрактной форме. Можно по-разному к ней относиться, но для понимания масштаба проблемы покажу данные, как резко с начала полномасштабной войны выросло желание стать аспирантами у мужчин 25+. Выводы делайте сами», — заявил депутат.

Согласно его данным, в 2019-2021 годах в аспирантуре мужчины старше 25 лет составляли около 20 процентов зачисленных на бюджет и 26-46 процентов — на контракт. В 2022-2023 годах число обучающихся на платной основе выросло до 82 процентов.

По его словам, новый закон отдельно оговаривает, что аспирантам-контрактникам позволят завершить учебный год и не будут призывать до конца семестра.

Ранее стало известно о других подробностях новой версии законопроекта. Согласно информации журналистов, в случае если в Раде проголосуют «за» по документу, всех призывников обяжут в 60-дневный срок после публикации закона явиться в военкоматы для утончения учетных данных.