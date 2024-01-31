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22:23, 31 января 2024Мир

Россия призвала не оправдывать наказание миллионов палестинцев из-за атаки ХАМАС

Небензя: атака ХАМАС на Израиль не оправдывает наказание миллионов палестинцев
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Amir Cohen / Reuters

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль заслуживает осуждения. При этом он призвал не использовать ее в качестве оправдания для наказания миллионов палестинцев, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно публично заявляли, что атака против Израиля 7 октября [2023 года] заслуживает всяческого осуждения», — заявил дипломат.

Однако, по его словам, это не должно и не может являться оправданием для уничтожения огромного числа жителей Палестины и действий, из-за которых происходит дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Небензя обвинил США в том, что их позиция препятствует принятию Совбезом организации резолюций, целью которых является остановка насилия в секторе Газа.

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      Марина Совина
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