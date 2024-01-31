Россия призвала не оправдывать наказание миллионов палестинцев из-за атаки ХАМАС
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль заслуживает осуждения. При этом он призвал не использовать ее в качестве оправдания для наказания миллионов палестинцев, сообщает РИА Новости.
«Мы неоднократно публично заявляли, что атака против Израиля 7 октября [2023 года] заслуживает всяческого осуждения», — заявил дипломат.
Однако, по его словам, это не должно и не может являться оправданием для уничтожения огромного числа жителей Палестины и действий, из-за которых происходит дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке.
Ранее Небензя обвинил США в том, что их позиция препятствует принятию Совбезом организации резолюций, целью которых является остановка насилия в секторе Газа.