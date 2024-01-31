Россия призвала не оправдывать наказание миллионов палестинцев из-за атаки ХАМАС

Небензя: атака ХАМАС на Израиль не оправдывает наказание миллионов палестинцев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя подчеркнул, что атака палестинского движения ХАМАС на Израиль заслуживает осуждения. При этом он призвал не использовать ее в качестве оправдания для наказания миллионов палестинцев, сообщает РИА Новости.

«Мы неоднократно публично заявляли, что атака против Израиля 7 октября [2023 года] заслуживает всяческого осуждения», — заявил дипломат.

Однако, по его словам, это не должно и не может являться оправданием для уничтожения огромного числа жителей Палестины и действий, из-за которых происходит дестабилизация ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее Небензя обвинил США в том, что их позиция препятствует принятию Совбезом организации резолюций, целью которых является остановка насилия в секторе Газа.